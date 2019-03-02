logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

41-летняя Анфиса Чехова устроила провокационную фотосессию на Мальдивах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анфиса Чехова

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущая опубликовала несколько «жарких» кадров.

Ближайшие несколько дней Анфиса Чехова проведет на Мальдивах, куда улетела в короткий, но тем не менее долгожданный отпуск. В своем Instagram 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать аппетитные формы, однако новые кадры немало удивили даже ее бывалых подписчиков. В новой смелой фотосессии Анфиса прикрыла пышную грудь соломенной шляпой и руками. «Рай», — лаконично подписала фотографии Чехова.

«Когда очень хочется....быть скромной», «Анфиса, у вас депрессия после развода? Зачем раздеваться? Немедленно оденьтесь, Вы одетая намного сексуальнее», «Анфиса, да вы любой "молодке" фору дадите в 100 раз!!!! самая женственная и сексуальная!!!», «Со шляпой красиво все и даже загадочно. А вот грудь конечно, не очень оголять на весь инстамир. Хотя кому-то может и нравится», « Да по ходу машина времени существует! Ты не меняешься! Так держать!», «Красиво!!!! Без пошлости, просто красиво, даже идеально!!!», «Печально, что вы опустились до почти голых «титек»,в Вас был какой-то шарм))) А тут …Семёнович, Волочкова...неужели лайки это ваша жизнь», «Так женственно, сексуально и эротично одновременно, и на мой взгляд совсем не пошло !!!Очень красиво , фигура прям ням-ням. Мне очень нравится как вы выглядите», — разошлись во мнениях подписчики.

А вам нравится новая фотосессия Анфисы Чеховой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак