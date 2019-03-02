41-летняя Анфиса Чехова устроила провокационную фотосессию на Мальдивах

«Когда очень хочется....быть скромной», «Анфиса, у вас депрессия после развода? Зачем раздеваться? Немедленно оденьтесь, Вы одетая намного сексуальнее», «Анфиса, да вы любой "молодке" фору дадите в 100 раз!!!! самая женственная и сексуальная!!!», «Со шляпой красиво все и даже загадочно. А вот грудь конечно, не очень оголять на весь инстамир. Хотя кому-то может и нравится», « Да по ходу машина времени существует! Ты не меняешься! Так держать!», «Красиво!!!! Без пошлости, просто красиво, даже идеально!!!», «Печально, что вы опустились до почти голых «титек»,в Вас был какой-то шарм))) А тут …Семёнович, Волочкова...неужели лайки это ваша жизнь», «Так женственно, сексуально и эротично одновременно, и на мой взгляд совсем не пошло !!!Очень красиво , фигура прям ням-ням. Мне очень нравится как вы выглядите», — разошлись во мнениях подписчики.

А вам нравится новая фотосессия Анфисы Чеховой?