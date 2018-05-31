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40-летняя Оксана Федорова засветила лишнее на фото в мокрой рубашке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Федорова опубликовала очень откровенное фото.

Трудно поверить, что в декабре прошлого года модели Оксане Федоровой исполнилось сорок лет. Сегодня звезда поделилась весьма откровенным снимком, который продемонстрировал ее отличную форму.

«Лето — это маленькая жизнь, давайте проживем его счастливо», — написала Оксана под снимком, на котором она запечатлена в мокрой белой рубашке.

Ставшая прозрачной ткань не смогла скрыть сексуальное нижнее белье звезды и ее упругий животик и бедра.

«Ух-ты! сески какая!», «Женственная и красивая», «Это нереально! Шикарная Мисс Вселенная!!!», «Фото шикарное!)», «Какая красивая, живая, настоящая! Как приятно смотреть», «Оксаночка такое позитивное фото! Аж взбодрилась», «Положительные эмоции вызывает этот кадр))) спасибо Вам за то, что Вы есть», «Красивая фотография! Ни чего лишнего», «Почему не в рост фото и не со свободными руками?!», «Оксана вы сокровище России», «Богиня», «По больше бы таких фото», — обсуждают снимок фолловеры.

«Что бы там не говорили о равноправии мужчин и женщин, я считаю, что у нас разные роли и разные задачи в этой жизни, и мы можем гармонично дополнять друг друга. Женственность и элегантность отличает нас от мужчин, и это то, что их привлекает в нас и восхищает», — высказывалась Федорова о женской красоте. Согласны?

Фото: instagram

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