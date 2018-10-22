40-летняя Оксана Федорова показала, как выглядят победительницы конкурса «Мисс Россия» разных лет

«Наконец-то, отбросив дела, мы встретились. Аааа! Было здорово! Красоты много не бывает. Девочки, давайте продолжать нашу традицию. Мисс России разных лет», — написала модель и телеведущая под видео.
На видео попали: Светлана Королева («Мисс Россия 2002»), Вера Красова («Мисс Россия 2007»), Ирина Антоненко («Мисс Россия 2010»), Наталья Гантимурова («Мисс Россия 2011»), София Никитчук («Мисс Россия 2015»). Сама Оксана стала «Мисс Россией» в 2001 году, а в 2002 году была признана самой красивой девушкой во Вселенной.
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Красавицы Мисс Россия прошлых лет на показе @ofera_fashion Мисс СССР 1991 Ильмира Шамсутдинова, Мисс Россия 2002 Светлана Королева , Мисс Россия 2011 Наталья Гантимурова, 1-вы Вице мисс Россия 2007 Вера Красова и финалистка Мисс Россия 2017 Анастасия Амосова . #oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых#Russia#beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#миссвселенная#мисс#вселенная#вселеннаядобра#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#designer#singer#fond#спешитеделатьдобро#музеймоды#museum#советотмиссвселенной@
Фото и видео: instagram