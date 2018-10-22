40-летняя Оксана Федорова показала, как выглядят победительницы конкурса «Мисс Россия» разных лет

На видео попали: Светлана Королева («Мисс Россия 2002»), Вера Красова («Мисс Россия 2007»), Ирина Антоненко («Мисс Россия 2010»), Наталья Гантимурова («Мисс Россия 2011»), София Никитчук («Мисс Россия 2015»). Сама Оксана стала «Мисс Россией» в 2001 году, а в 2002 году была признана самой красивой девушкой во Вселенной.