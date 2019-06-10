Почти как юная девушка: 40-летняя мать двоих детей похудела, не изменяя своим любимым пончикам и бургерам

Ленивые люди склоны к тому, чтобы переносить любые достижения на врожденный гений: если рисовать красиво, то это дар с рождения, если быть великим ученым, то потому что вся семья предпочитает географию химии. Бытует мнение, что и похудеть без большой суммы денег в кармане и массы свободного времени взрослой женщине невозможно, однако медсестра Шеннон Коллинз из американского города Индианаполис ставит под сомнение любые привычные устои: в свои 40 лет женщина выглядит почти как юная девочка.

Начиналось все как у всех: напряженный график, двое маленьких детей — 12-летняя Шарлотта и 10-летняя Руби, питание, состоящие из пиццы, сладостей и прочих радостей жизни — все это способствовало тому, что Шеннон весила 72 килограмма при росте 162 сантиметра. Переломным моментом она считает то мгновение в 2015-ом году, когда осознала: даже на 9-ом месяце беременности она весила меньше, чем сейчас при неправильном питании и отсутствии физической нагрузки.

Сначала она пыталась придерживаться диеты с низким содержанием углеводов, употребляя в пищу в основном белковые продукты и овощи, но пользы от такого питания почти не было: Шеннон позволяла себе перекусы и не тратила время на замеры, поэтому даже спустя три года положительные изменения были незаметны.