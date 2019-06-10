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Почти как юная девушка: 40-летняя мать двоих детей похудела, не изменяя своим любимым пончикам и бургерам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шеннон Коллинз

Фото: Instagram
Шеннон активно рассказывает в своем микроблоге, как ей удалось добиться таких успехов.

Ленивые люди склоны к тому, чтобы переносить любые достижения на врожденный гений: если рисовать красиво, то это дар с рождения, если быть великим ученым, то потому что вся семья предпочитает географию химии. Бытует мнение, что и похудеть без большой суммы денег в кармане и массы свободного времени взрослой женщине невозможно, однако медсестра Шеннон Коллинз из американского города Индианаполис ставит под сомнение любые привычные устои: в свои 40 лет женщина выглядит почти как юная девочка.

Начиналось все как у всех: напряженный график, двое маленьких детей — 12-летняя Шарлотта и 10-летняя Руби, питание, состоящие из пиццы, сладостей и прочих радостей жизни — все это способствовало тому, что Шеннон весила 72 килограмма при росте 162 сантиметра. Переломным моментом она считает то мгновение в 2015-ом году, когда осознала: даже на 9-ом месяце беременности она весила меньше, чем сейчас при неправильном питании и отсутствии физической нагрузки.

Сначала она пыталась придерживаться диеты с низким содержанием углеводов, употребляя в пищу в основном белковые продукты и овощи, но пользы от такого питания почти не было: Шеннон позволяла себе перекусы и не тратила время на замеры, поэтому даже спустя три года положительные изменения были незаметны.

Как сообщает Daily Mail, вскоре она узнала, что можно подсчитывать макросы (количество потребляемых белков, жиров и углеводов в день) и усиленно тренироваться в тренажерном зале: с этого момента жизнь изменила вектор направления.

«Диета очень важна, потому что вы можете часами проводить в тренажерном зале, но если вы не едите с дефицитом калорий, то никогда не похудеете», — говорит Шеннон. — «Я так горжусь собой и чувствую, что выгляжу лучше, чем когда-либо за всю свою жизнь».

Сейчас Коллинз регулярно тренируется в спортзале, следит за питанием, периодически позволяя себе лакомиться любимыми пончиками, пиццей и бургерами, и активно демонстрируя результаты подписчикам в инстаграме. Женщани напоминает, что каждый человек может стать тем, кем он хочет и иметь фигуру мечты, лишь сделав сделать небольшое усилие над собой.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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