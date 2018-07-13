40-летняя Любовь Толкалина полностью обнажилась в пшеничном поле

Актриса Любовь Толкалина — счастливая обладательница стройной статной фигуры. Она могла бы работать моделью нижнего белья, но выбрала для себя иной путь. Однако откровенные съемки время от времени присутствуют в жизни артистки.

«Фотографировались мы конечно голышом . В пшенице иначе никак... Природа требует природы.но в ленту голыша никак нельзя.... как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие... самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у сми- только одно желание- поживиться за чужой счет.... поэтому содеянное сохраню для особого случая.... и для любимого... а вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню...», — поделилась она сегодня.