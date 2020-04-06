4 простых способа снять гель-лак или наращивание в домашних условиях и не лишиться своих ногтей

Второй способ снятия наращивания – смочить диски в жидкости для снятия лака, приложить к каждому из ногтей и завернуть алюминиевой фольгой. Держите 20 минут. После этого снять накладные ногти должно быть довольно просто. Если на коже проявятся признаки раздражения, рекомендуется немедленно прекратить процесс и дождаться, когда карантин закончится, чтобы снять ногти там.

Снять гелевое покрытие, как правило, легче, чем наращивание. Наиболее простой способ – аккуратно спилить верхний слой жестким бафом и завершить процесс, удалив остатки лака, более мягким. После нанесите средство для укрепления ногтей или прозрачный лак, а на кутикулу – масло. Второе средство – использовать жидкость для снятия гель-лаков по инструкции или же обычную жидкость с ацетоном в составе. Нанесите ее на диск, приложите к ногтям и заверните фольгой.

Хотя все перечисленные методы считаются наиболее безопасными для применения в домашних условиях, все равно стоит быть осторожными, чтобы не снять ненароком верхний слой ваших собственных ногтей, которые и так испытывают стресс. Это может привести к появлению белых пятен на них, расслоению и ломкости, повреждению ногтевого ложа, сухости кожи вокруг ногтей и шелушениям.

Фото: freepik

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