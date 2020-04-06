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4 простых способа снять гель-лак или наращивание в домашних условиях и не лишиться своих ногтей

Если вы хотя бы раз снимали долговременное покрытие или наращенные ногти самостоятельно, то знаете, как неправильные действия могут быть опасны. Неприглядный внешний вид ваших собственных ногтей – меньшее из зол, они также могут стать тонкими, ломкими, ногтевое ложе – поврежденным. Но в условиях самоизоляции выбирать особо не приходится – все салоны красоты закрыты.

Однако есть несколько простых способов снять гель-лак или наращивание, не причиняя вреда своим ногтям. О них рассказал британский онлайн-портал The Sun. Спилить акриловые ногти без помощи профессионала довольно сложно – легко повредить кутикулу и свой родной ноготь, который и так истончен спиливанием. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться ацетоном. Для начала при помощи кусачек срежьте длину наращенного ногтя. Затем используйте жесткий баф, чтобы аккуратно спилить верхний слой покрытия. Затем нанесите вазелин или любой жирный крем на кожу вокруг ногтей, чтобы защитить ее и окуните кончики пальцев в жидкость с ацетоном на 30 минут. Затем спилите остатки акрила бафом, помойте руки и увлажните кожу.

Второй способ снятия наращивания – смочить диски в жидкости для снятия лака, приложить к каждому из ногтей и завернуть алюминиевой фольгой. Держите 20 минут. После этого снять накладные ногти должно быть довольно просто. Если на коже проявятся признаки раздражения, рекомендуется немедленно прекратить процесс и дождаться, когда карантин закончится, чтобы снять ногти там.

Снять гелевое покрытие, как правило, легче, чем наращивание. Наиболее простой способ – аккуратно спилить верхний слой жестким бафом и завершить процесс, удалив остатки лака, более мягким. После нанесите средство для укрепления ногтей или прозрачный лак, а на кутикулу – масло. Второе средство – использовать жидкость для снятия гель-лаков по инструкции или же обычную жидкость с ацетоном в составе. Нанесите ее на диск, приложите к ногтям и заверните фольгой.

Хотя все перечисленные методы считаются наиболее безопасными для применения в домашних условиях, все равно стоит быть осторожными, чтобы не снять ненароком верхний слой ваших собственных ногтей, которые и так испытывают стресс. Это может привести к появлению белых пятен на них, расслоению и ломкости, повреждению ногтевого ложа, сухости кожи вокруг ногтей и шелушениям.

Фото: freepik

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