4 простых совета, которые помогут легко нарисовать идеальные смоки смоки айс

Следующий шаг – добавьте четкие линии. Для этого вам понадобится черный карандаш кайал. Подкрасьте им нижнее, не забывая проработать межресничное пространство и обязательно вытянув конец стрелки слегка наружу. Проделайте то же самое с верхним веком и обязательно вытяните конец стрелки до границы контура теней. Третье правило – добавьте глубины. Кистью меньшего размера ниже темной границы теней нанесите продукт другого оттенка, который будет светлее и контрастнее, а в центр – еще более светлый (тени могут быть с шиммером).

И последнее – смешивайте. Хорошая растушевка – залог успеха и красивых смоки. Возьмите большую пушистую кисть и начинайте тушевать, постепенно «размывая» границу между светлыми и темными оттенками теней. Начинать растушевку надо от внутреннего уголка к внешнему, постепенно смешивая круговыми движениями все три продукта вместе, чтобы получить плавные переходы от света к тени.

Важно! При растушевке не нажимайте на кисть слишком сильно, так как это может привести к осыпанию продукта под глаза. В качестве завершающего штриха нанесите на ресницы любимую тушь.

Фото: vostock-photo

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