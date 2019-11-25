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4 простых совета, которые помогут легко нарисовать идеальные смоки смоки айс

Известный визажист поделилась небольшим четырехступенчатым руководством, следуя которому даже новичок сможет нарисовать идеальные smokey eyes, которые будут уместны и в будни, и в праздники.

По словам эксперта, визажиста Софи Бронштейн, которые приводит британское онлайн-издание The Sun, для успеха нужно знать всего четыре простых правила, первое из которых гласит – выстроите границы цвета. Для этого необходимо взять кисть для век конической формы и написуйте воображаемую границу самым темным, лучше матовым, цветом из палетки теней для смоки айс. Для этого наберите продукт на кисть и проведите ей вдоль складки на подвижном век к внутреннему уголку глаз, остановившись, когда до него останется примерно треть. Затем проведите кистью назад по линии к внешнему углу и опустите ее вниз, к линии ресниц (должен получиться острый угол). Яркость цвета и толщину линии выбирайте самостоятельно.

Следующий шаг – добавьте четкие линии. Для этого вам понадобится черный карандаш кайал. Подкрасьте им нижнее, не забывая проработать межресничное пространство и обязательно вытянув конец стрелки слегка наружу. Проделайте то же самое с верхним веком и обязательно вытяните конец стрелки до границы контура теней. Третье правило – добавьте глубины. Кистью меньшего размера ниже темной границы теней нанесите продукт другого оттенка, который будет светлее и контрастнее, а в центр – еще более светлый (тени могут быть с шиммером).

И последнее – смешивайте. Хорошая растушевка – залог успеха и красивых смоки. Возьмите большую пушистую кисть и начинайте тушевать, постепенно «размывая» границу между светлыми и темными оттенками теней. Начинать растушевку надо от внутреннего уголка к внешнему, постепенно смешивая круговыми движениями все три продукта вместе, чтобы получить плавные переходы от света к тени.

Важно! При растушевке не нажимайте на кисть слишком сильно, так как это может привести к осыпанию продукта под глаза. В качестве завершающего штриха нанесите на ресницы любимую тушь.

Фото: vostock-photo

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