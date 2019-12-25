39-летняя Равшана Куркова показала идеальное тело и рассказала, как поддерживает свою форму в зале

Равшана поделилась примерным расписанием одного своего занятия: «Начинаем с беговой дорожки на 10-15 минут, потом раскатываемся на ролле и разминаем стопу. Далее, упражнения на пресс: скручивание на фитболе 40 раз, планки классические, на 3 и 2 точках опоры плюс боковые планки на время (7-10 минут). Бросок медбола (3 кг) при подъеме с пола корпуса — 20 раз, петли Береша (это подъем коленок к груди, скрутка левой и правой стороной с подкруткой таза). Затем, глубокие приседания с гирей 12 кг 20 раз, перекаты с ноги на ногу без фиксации в центре + гиря 6-8 кг 20 раз. Всё повторить 2-3 раза (в зависимости от состояния). Далее, наклоны с резиной на шее (сопротивление 15-38 кг) по 20 раз, тяга гири к подбородку 8 кг по 12-15 раз. Тоже 2-3 повтора. Затем, подъем голени на полусфере на одной ноге 12 раз, наклоны на одной ноге (до параллели грудного отдела с полом) на полусфере держа бодибар (утяжелитель) за спиной 8 кг. 2-3 повтора. Потом бицепс 8 кг по 12 раз, трицепс 15 раз. Далее координационная лесенка 5-10 минут. И последнее - работа с кувалдой 12-16 ударов 8 раз с каждой стороны. Беговая дорожка 5-10 минут. Растяжка».

А вы любите спорт? Какие упражнения предпочитаете?