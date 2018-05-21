39-летняя Ирина Пегова без ума от своей внешности: «Свет мой зеркальце скажи»

На днях актриса Ирина Пегова приняла участие в стильной фотосессии, а сегодня — поделилась результатом. «"Свет мой зеркальце скажи, да Всю правду Доложи!!!" "Ты прекрасно все сама понимаешь!!!!!!!!!», — опубликовала она кадр с остроумной подписью.
«Боже Ирина! Женщина вамп!», «Красавица!!!! Нет!!!! Королевна!!!!», «Ирина Блеск, фотограф супер!!! Картина», «Восхитительно прекрасна!», «Ты прекрасна, спору нет!!!», «И зеркало заткнулось просто от такой красоты», — завалили комплиментами артистку.
Поклонники отметили отлисную фигуру звезды: «Очень круто выглядите!!!», «С такой грудью как у вас любое зеркало заговорит», «Ноги-отпад!!!»
Фото: instagram