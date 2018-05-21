39-летняя Ирина Пегова без ума от своей внешности: «Свет мой зеркальце скажи»

На днях актриса Ирина Пегова приняла участие в стильной фотосессии, а сегодня — поделилась результатом. «"Свет мой зеркальце скажи, да Всю правду Доложи!!!" "Ты прекрасно все сама понимаешь!!!!!!!!!», — опубликовала она кадр с остроумной подписью.