39-летняя Елена Подкаминская демонстрирует чудеса гибкости в откровенном купальнике

«Вы как всегда восхитительны», «Красотка стройняшка», «Русалка выбралась на берег почитать», «Просто огонь!», «Как вы держите себя в форме?», «Какая Вы молодец!! Такой мостик делаете)) у меня никак не получается,сил не хватает. Надо тренироваться», — обсуждают подписчики.