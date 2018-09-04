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39-летний Витас перекрасился в платинового блондина и стал похож на солиста Scooter

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Витас, архивное фото

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Новый имидж Витаса изменил его до неузнаваемости.

В Сети обсуждают новый имидж популярного в начале 2000-х певца Витаса. Скромный шатен перекрасился в платинового блондина и стал напоминать Эйч Пи Бакстер — солиста группы Scooter.

«Класс! Инопланетный друг!», «Шикарное фото)))», «Тебе идут темные волосы, но светлые идут еще больше», «Ты действительно такой красивый», «Похож на солиста группы Scooter», «Классный образ», «Вы отлично выглядите Виталий», — комментируют подписчики.

Как вам? Какой Витас нравится больше?

Фото: instagram, globallookpress

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