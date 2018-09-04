39-летний Витас перекрасился в платинового блондина и стал похож на солиста Scooter

«Класс! Инопланетный друг!», «Шикарное фото)))», «Тебе идут темные волосы, но светлые идут еще больше», «Ты действительно такой красивый», «Похож на солиста группы Scooter», «Классный образ», «Вы отлично выглядите Виталий», — комментируют подписчики.

Как вам? Какой Витас нравится больше?

Фото: instagram, globallookpress