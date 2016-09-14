38-летняя Виктория Боня полностью обнажилась в Монако

После расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом звезда «Дома-2» Виктория Боня заметно похорошела. Она исправно ходит в зал, набрала вес, экспериментирует с цветом волос. Сегодня она опубликовала откровенное фото, которое сделала ее подруга в Монако.
Многим подписчикам показалось, что Виктория выглядит намного более естественной, чем на недавних снимках. Кто-то предположил, что это — кадр из старой фотосессии.
Для меня это не просто красивое место, откуда отрывается безумный вид на Монако. В начале наших отношений Алекс устроил мне романтическую прогулку, пригласив сюда на свидание❤️. С тех пор мы часто здесь бываем😻 Р.S. Те, кто давно подписан на мою страницу, наверняка вспомнят наше совместное фото на фоне этого прекрасного вида😊 #monaco #love #happines
А как считаете вы?
Фото: instagram