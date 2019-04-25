38-летняя Маша Малиновская удивила поклонников «новым лицом» и девичьей фигурой

Внешность известной телеведущей Маши Малиновской не раз претерпевала изменения. Блондинка становилась брюнеткой, увеличивала губы и грудь, уменьшала грудь. Сейчас Сеть обсуждает очередной новый образ эпатажной звезды.
Маша заметно похудела и выглядит теперь как в начале своей карьеры.
«Вау!!!! Супер Маша!!!», «Роскошная», «Маш, Вы безумно красивы», «Детка ты просто космос», «Я помню Машу со времен Муз тв. Всегда с улыбкой, самая стройная. Хороша Маша», «Машенька, поделись секретом такой стройности», — обсуждают ее в комментариях.
Не так давно Маша носила длинные волосы.
Какой образ больше нравится вам?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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