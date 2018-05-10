38-летняя Анна Семенович раскрыла секрет круглой попки и показала бедра без целлюлита

Принято считать, что самую аппетитную часть тела Анны Семенович можно увидеть только на фото в профиль или анфас. Однако и со спины певице есть что показать.
Несколько часов назад в ее блоге появилось фото, на котором она запечатлена в весьма откровенном купальнике. Круглая попа певицы и стройные бедра вызвали массу вопросов у ее подписчиков.
«Какая фигурка! Супер», «Какая попа чудесная))) сзади оказалось тоже есть на что посмотреть», «Вид со спины так ничего!», «Да ты моя попочка заечка», «Шикарная попа.!», «Попкин фотошоп???? Анна, вы удалили что ли два нижних ребра?», — обсуждают фолловеры. «Я удалила холодильник из дома», — шутливо отвечает звезда.
В комментариях Анна также призналась, что целенаправленно качала «пятую точку».
А вам нравится фигура звезды?
Фото: instagram