38-летняя Анна Семенович раскрыла секрет круглой попки и показала бедра без целлюлита

Принято считать, что самую аппетитную часть тела Анны Семенович можно увидеть только на фото в профиль или анфас. Однако и со спины певице есть что показать.

Несколько часов назад в ее блоге появилось фото, на котором она запечатлена в весьма откровенном купальнике. Круглая попа певицы и стройные бедра вызвали массу вопросов у ее подписчиков.