37-летняя Светлана Ходченкова показала все свои складочки на «неприбранном» фото в купальнике

«Вы невероятно красивая», «Солнечная», «Богиня...», «В начале проехала. Потом подумала-кто это? Потом поняла что это Ходченкова, но по надписи», «Отдыхай, наша красавица и гордость, набирайся сил для новых шедевров», «Это очень красиво», «Такое блаженство на снимке», — комментируют поклонники.

А вы обрабатываете фотографии в соцсетях? Должны ли звезды быть всегда идеальными, как считаете?