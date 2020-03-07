37-летняя Светлана Ходченкова показала все свои складочки на «неприбранном» фото в купальнике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Светланы Ходченковой
Очень летнее фото, которым поделилась Светлана Ходченкова в своем блоге, вызвало восторг у ее поклонников. В кадре актриса сидит у бассейна в купальнике. Отсутствие прически, макияжа и каких-либо улучшающих картинку фильтров и присутствие складочек, которые обычно затирают в «фотошопе», придали снимку особую прелесть.
«Вы невероятно красивая», «Солнечная», «Богиня...», «В начале проехала. Потом подумала-кто это? Потом поняла что это Ходченкова, но по надписи», «Отдыхай, наша красавица и гордость, набирайся сил для новых шедевров», «Это очень красиво», «Такое блаженство на снимке», — комментируют поклонники.
А вы обрабатываете фотографии в соцсетях? Должны ли звезды быть всегда идеальными, как считаете?
Фото и видео: instagram
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