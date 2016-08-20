Несколько дней назад Ольга Куриленко улетела в отпуск на юг Франции. Оттуда актриса делится с подписчиками яркими кадрами, показывая, как проходит ее отдых

Так, накануне, в блоге звезды появился новый снимок, который взбудоражил пользователей Сети. На нем Ольга во всей красе продемонстрировала стройное тело, длинные ноги и осиную талию в красном бикини.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Июл 3 2017 в 6:50 PDT

«Веселюсь у бассейна!», - подписала кадр она. Поклонники по достоинству оценили подтянутую фигуру Куриленко. Многие из них отметили, что, имея полуторогодовалого сына, мало кто может похвастаться такими роскошными формами. Сама актриса ранее в своих интервью говорила, что не ограничивает себя в поедании любимых блюд и не занимается спортом, отмечая, что все дело в хорошей генетике.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Авг 20 2016 в 12:27 PDT