37-летняя Наталья Подольская показала, как выглядит ее сморщенный лоб: «Ботокс? Нет, не слышала»

В последнее время подписчики блога 37-летней певицы Натальи Подольской все чаще упрекают ее в чрезмерном увлечении «уколами красоты». Негативные комментарии то и дело появляются даже в комментариях в блоге ее мужа, 51-летнего музыканта Владимира Преснякова. Публикуя очередное селфи, Наталья решила показать, как выглядит ее лоб, если она хмурится.

«Ботокс в лоб???? Нет, не слышала», — иронично прокомментировала она.