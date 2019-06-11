37-летняя Наталья Подольская показала, как выглядит ее сморщенный лоб: «Ботокс? Нет, не слышала»

В последнее время подписчики блога 37-летней певицы Натальи Подольской все чаще упрекают ее в чрезмерном увлечении «уколами красоты». Негативные комментарии то и дело появляются даже в комментариях в блоге ее мужа, 51-летнего музыканта Владимира Преснякова. Публикуя очередное селфи, Наталья решила показать, как выглядит ее лоб, если она хмурится.
«Ботокс в лоб???? Нет, не слышала», — иронично прокомментировала она.
Не все подписчики поверили певице, упрекнув ее в лукавстве.
«Значит повезло с генетикой) но мне кажется вы лукавите», «Нет не слышала? А сама бровки не можешь нахмурить», «Еще как слышали», «Слышали и даже пользовались — но именно сейчас ослабло действие. Пора обновить», «Не читая подпись к фото обратила внимание сразу на лоб. Остаточки!!!!!», «А я даже вижу, не лукавьте дорогая», — пишут они.
А как считаете вы, так ли натуральна красота артистки?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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