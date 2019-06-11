logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

37-летняя Наталья Подольская показала, как выглядит ее сморщенный лоб: «Ботокс? Нет, не слышала»

Наталья Подольская решила доказать, что ее красота натуральна, но не все подписчики поверили ей.

В последнее время подписчики блога 37-летней певицы Натальи Подольской все чаще упрекают ее в чрезмерном увлечении «уколами красоты». Негативные комментарии то и дело появляются даже в комментариях в блоге ее мужа, 51-летнего музыканта Владимира Преснякова. Публикуя очередное селфи, Наталья решила показать, как выглядит ее лоб, если она хмурится.

«Ботокс в лоб???? Нет, не слышала», — иронично прокомментировала она.

Не все подписчики поверили певице, упрекнув ее в лукавстве.

«Значит повезло с генетикой) но мне кажется вы лукавите», «Нет не слышала? А сама бровки не можешь нахмурить», «Еще как слышали», «Слышали и даже пользовались — но именно сейчас ослабло действие. Пора обновить», «Не читая подпись к фото обратила внимание сразу на лоб. Остаточки!!!!!», «А я даже вижу, не лукавьте дорогая», — пишут они.

А как считаете вы, так ли натуральна красота артистки?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...