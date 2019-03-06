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37-летняя Анастасия Макеева показала фигуру без фотошопа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Макеева

Фото: Instagram Анастасии Макеевой
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Актриса Анастасия Макеева не стесняется небольших недостатков фигуры.

Последние несколько дней Анастасия Макеева провела на Мальдивах. «Я тут впервые, но мое заключение, что мужья могут сюда спокойно отправлять своих жен, ибо тут кроме аборигенов нет никого. А то, что Отель полон, можно узнать лишь на завтраке, ибо виллы расположены так далеко друг от друга, что ты словно один на острове и это конечно кайф», — написала она отзыв об отдыхе, похваставшись свежеобретенным загаром.

Актриса совершенно не стесняется своей фигуры со всеми ее особенностями. «Зачем провоцировать злопыхателей — выкладывать не совсем удачные фото?», — задала вопрос подписчица. «Для меня они удачные», — ответила Анастасия.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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