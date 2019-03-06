37-летняя Анастасия Макеева показала фигуру без фотошопа

Последние несколько дней Анастасия Макеева провела на Мальдивах. «Я тут впервые, но мое заключение, что мужья могут сюда спокойно отправлять своих жен, ибо тут кроме аборигенов нет никого. А то, что Отель полон, можно узнать лишь на завтраке, ибо виллы расположены так далеко друг от друга, что ты словно один на острове и это конечно кайф», — написала она отзыв об отдыхе, похваставшись свежеобретенным загаром.