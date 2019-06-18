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37-летний Дима Билан поблагодарил врачей за неувядающую молодость

Дима Билан раскрыл секрет красоты.

«Вчера был день медицинского работника и я с небольшим опозданием,но от всего сердца хочу поздравить этих невероятных, чудесных, замечательных и необходимых нам всем людей!!! Я безмерно благодарен клинике, которая поставила меня на ноги, когда я сломал ногу, врачей-хирургов — вы для меня герои!!! Здесь же я вылечил свое воспаление легких в прошлом году!!! И еще, вы иногда говорите мне: — "почему ты не стареешь?!" Спасибо) Потому что и в этом вопросе есть подход у здешних замечательных профессиональных врачей», — написал артист в блоге.

«Ура открыл секрет своей классной кожи лица, которая на зависть всем женщинам.. Хотя тут думаю причина почему не стареешь прежде всего в генетике — повезло тебе с ней», «Стареть Тебе еще ой как рано, Ты еще очень молодой мужчина», «А что тебе тут делают, ботокс на лбу?», «На фото, видимо, чистка лица😂😍 красотища же)))», — обсуждают фанаты.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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