36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту

12 октября 2017 года Юлия Ковальчук впервые стала мамой. С тех пор прошло достаточно много времени для того, чтобы ее формы восстановились — сейчас певица без стеснения показывает стройную фигуру в купальнике.

«Чисто подмосковный загар», — написала молодая мама под новым снимком. Но на нее внезапно обрушилась волна критики.