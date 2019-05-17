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36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Пользователям Сети не понравилось «пляжное» фото Юлии Ковальчук.

12 октября 2017 года Юлия Ковальчук впервые стала мамой. С тех пор прошло достаточно много времени для того, чтобы ее формы восстановились — сейчас певица без стеснения показывает стройную фигуру в купальнике.

«Чисто подмосковный загар», — написала молодая мама под новым снимком. Но на нее внезапно обрушилась волна критики.

«Юля где сиси», «Доска», «Можно узнать для какой цели вы все стали оголяться, другого предложить ничего не можете, в таком виде мужа ублажать надо. Стыдно», «Муж не против таких фото?», — критикуют Юлию подписчики.

«Согласен, фото жены должно быть только на фоне ковра и пальто», — съязвил Алексей Чумаков, муж Юлии, и добавил: — «У нее муж с мозгом в голове. Я не могу утверждать, но такая вероятность есть».

«Почему такие безтактные вопросы про грудь? У человека идеальное тело и грудь не может быть как вымя при этом телосложении!!!!!!!!!!», «У Юли прекрасная аккуратная грудь! И фигура тоже! Все гармонично», «Сиси то ладно.... главное животик плоский!!!! Супер!!!! Я тоже хочу такой же, пусть и без сисей», «Мне б такую фигурку, хрен с этими сисями», — защищают поклонники, которые остались на ее стороне.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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