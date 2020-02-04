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36-летняя Юлия Снигирь очаровала поклонников «солнечной» фотографией без макияжа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

Поклонники завалили Юлию Снигирь комплиментами.

Новое фото в блоге актрисы Юлии Снигирь очаровало ее поклонников. «Витамин Д», — прокомментировала снимок она.

«Редкий снимок, где Юля улыбается», «Прекрасное фото», «Юлия очень красивая мадам», «Очень красивое фото!!! И Вы, Юлечка, как это солнышко», «Эти блики ведь от вас, а не от солнца?», «Солнышко в солнечных лучиках) Замечательный кадр», «Как же вы красивы и глубоки», — обсуждают поклонники.

Снявшаяся недавно в сериале «Молодой Папа» Паоло Соррентино актриса предпочитает не прибегать к чрезмерной помощи косметологов и хирургов. На критику своей внешности (в начале карьеры Юлия была несколько более полной, и это нравилось ее поклонникам, теперь же они частенько упрекают любимицу за худобу) она реагирует легко: «Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и тд... Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно. Так что...тсссс».

Согласны с позицией Юлии?

Фото и видео: instagram

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