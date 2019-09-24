На ночь глядя: 36-летняя Юлия Ковальчук показала точеную фигуру в коротком платье-«комбинации»

«Теплый был концерт) такой, когда забываешь слова песни, а это еще сильнее сближает», — написала артистка под фотографией, на которой она запечатлена в коротком платье-«комбинации».
«Спасибо за еще одну красоту для меня)) мужчины остались довольны», — обратилась она к подруге-дизайнеру.
«Девушка, Вам никто не говорил, что Вы шикарны», «Тонюсенькая», «Ух ты, роковая женщина», «Сара Джессика Паркер», — комментируют подписчики.
Отметился и муж певицы:
А вам нравится бельевой стиль?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!