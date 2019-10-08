36-летняя Юлия Ковальчук показала пляжное фото и рассказала об отношении к возрасту: «Не ощущаю давления»

«Как же я люблю свой возраст, полный осмысленности, свободы, живости и даже в чем-то мудрости) Даже в чем-то, потому что есть у кого учиться и к чему стремиться. И иногда, осознавая цифры написанные в паспорте, не ощущаю их давление на себя, но чувствую весомость) И эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе, вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти)! В общем, девочки за Нас », — написала она в блоге, а несколькими часами позже опубликовала фото в купальнике.