36-летняя Юлия Ковальчук показала фото без макияжа и рассказала о компромиссах с мужем

«По-моему, лохматое утро выглядит именно так. Помню, когда была юна, мучила Лешу желанием жить в моем ритме: просыпаться рано, идти гулять, находиться все время в движении и совершенно не осознавала, насколько это глупо и эгоистично. Слава Богу, что со временем хватило мозгов и мудрости дать нам возможность жить и отдыхать каждому в своем режиме) И сразу все встало на свои места... Так что ранние пташки и вечные бурундучки, как я, Вам привет, а остальные — пусть поваляются и насладятся томным просыпанием», — написала певица.