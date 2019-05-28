36-летняя Юлия Ковальчук показала фото без макияжа и рассказала о компромиссах с мужем

«По-моему, лохматое утро выглядит именно так. Помню, когда была юна, мучила Лешу желанием жить в моем ритме: просыпаться рано, идти гулять, находиться все время в движении и совершенно не осознавала, насколько это глупо и эгоистично. Слава Богу, что со временем хватило мозгов и мудрости дать нам возможность жить и отдыхать каждому в своем режиме) И сразу все встало на свои места... Так что ранние пташки и вечные бурундучки, как я, Вам привет, а остальные — пусть поваляются и насладятся томным просыпанием», — написала певица.
«Как вам идет без макияжа», «Красивая! Отличного отдыха тебе», «Мудрость приходит с годами и опытом!!! Все правильно, свое пространство должно быть в отношениях, дабы сохранять гармонию», «Юля, Леша, Амелия! Прекрасного отдыха», — комментируют подписчики.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями полтора года назад. Сейчас малышка Амелия радует их и сопровождает их в путешествиях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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