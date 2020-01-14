36-летняя Виктория Лопырева примерила темный цвет волос и стала похожа на свою маму
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Фото: Instagram Виктории Лопыревой
«Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать», — написала Виктория Лопырева под фотографией, на которой она запечатлена в образе брюнетки. По всей вероятности, это — просто парик.
«Ничего себе», «Хороша чертовка», «Шикарная!!! Вам очень идет! Может так и оставите?», «Первый раз вижу блондинку, которой так безумно идет темный цвет волос», «Нет нет нет ни в коем случае!!!!! Только блондинка!!! Сливаться со всеми нет», «Менять ничего не надо, шикарных блондинок меньше, а брюнеток хоть отбавляй», «Как кукла», «Манекен», «На маму похожи стали», «С таким цветом волос Вы очень похожи на свою маму! Красиво, ярко, но в светлом цвете нежнее», — обсуждают подписчики.
А вам понравился результат этого эксперимента?
Фото и видео: instagram
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