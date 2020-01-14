36-летняя Виктория Лопырева примерила темный цвет волос и стала похожа на свою маму

«Ничего себе», «Хороша чертовка», «Шикарная!!! Вам очень идет! Может так и оставите?», «Первый раз вижу блондинку, которой так безумно идет темный цвет волос», «Нет нет нет ни в коем случае!!!!! Только блондинка!!! Сливаться со всеми нет», «Менять ничего не надо, шикарных блондинок меньше, а брюнеток хоть отбавляй», «Как кукла», «Манекен», «На маму похожи стали», «С таким цветом волос Вы очень похожи на свою маму! Красиво, ярко, но в светлом цвете нежнее», — обсуждают подписчики.