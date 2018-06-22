36-летняя Наталья Водянова не может избавиться от последствий пятой беременности

«Ох уж эти пятнышки после последней беременности. Так и не хотят уходить чем бы я их не мазала», — пожаловалась она.

Наталья смело демонстрирует лицо без макияжа, фотографируется усталой и предстает перед подписчиками своего блога такой, какая она есть.