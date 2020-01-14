«Грейтесь»: 36-летняя Наталья Рудова показала идеальную фигуру на обложке журнала MAXIM

«Уляля! Охтыжнтчессе», «Наташа, ты огонь 🔥 🔥 🔥», «Такой красоты еще не видел», «Туся, ну ты просто секс», «Нереальная красота», «Суперррррррррр», «Богиня», «Королева», «Идеальная», «Худеть вообще не надо», — обсуждают восхищенные друзья и подписчики.

Яркая внешность открыла большие возможности перед актрисой. Так, в конце 2019 года она улетела на Бали, где стала ведущей в новом проекте. Не обошлось и без слухов: в одном из выпусков шоу Андрея Малахова было высказано предположение о неподобающем способе заработка, которым якобы занимается Наталья. «Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!», — обратилась тогда оскорбленная красавица к шоумену.