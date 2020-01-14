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«Грейтесь»: 36-летняя Наталья Рудова показала идеальную фигуру на обложке журнала MAXIM

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Рудова

Фото: Instagram Натальи Рудовой

Наталья Рудова поучаствовала в фотосъемке для мужского журнала.

Звезда фильма «Татьянин день» и сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова гордится своей фигурой и довольно часто публикует фотографии в мини-платьях и купальниках у себя в блоге. Несмотря на серьезный опыт позирования, одна из съемок полюбилась ей сильнее всего.

«ГРЕЙТЕСЬ! Это одна из самых красивых фотосессий любимого журнала на острове Бали! Мечтала вам ее показать! Просто невероятные снимки», — написала она в блоге под обложкой.

«Уляля! Охтыжнтчессе», «Наташа, ты огонь 🔥 🔥 🔥», «Такой красоты еще не видел», «Туся, ну ты просто секс», «Нереальная красота», «Суперррррррррр», «Богиня», «Королева», «Идеальная», «Худеть вообще не надо», — обсуждают восхищенные друзья и подписчики.

Яркая внешность открыла большие возможности перед актрисой. Так, в конце 2019 года она улетела на Бали, где стала ведущей в новом проекте. Не обошлось и без слухов: в одном из выпусков шоу Андрея Малахова было высказано предположение о неподобающем способе заработка, которым якобы занимается Наталья. «Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!», — обратилась тогда оскорбленная красавица к шоумену.

Фото и видео: instagram

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