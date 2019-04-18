36-летняя Марина Александрова сразила поклонников невероятной молодостью

Многие коллеги Марины и известные визажисты не раз отмечали, что актриса потрясающе выглядит – всегда свежа и не прячет свою натуральную красоту за тоннами косметики.

Недавно Марина с семьей отдыхала на Лазурном берегу во Франции. Фотографии из счастливого отпуска с мужем и детьми актриса также опубликовала в социальных сетях и сопроводила их словами «Настоящее счастье стоит недорого…». На фото позирует сама Александрова, а детей видно лишь издалека и со спины. Марина и ее супруг – режиссер Первого канала Андрей Болтенко не часто показывают 3-летнюю Катю и 6-летнего Андрея.

Напомним, что Марина и Андрей состоят в фактическом браке с 2011 года. До этого Александрова была замужем за актером Иваном Стебуновым, а до этого состояла в отношениях с Александром Домогаровым.