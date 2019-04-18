36-летняя Марина Александрова сразила поклонников невероятной молодостью

Известная театральная и киноактриса Марина Александрова в Instagram опубликовала фото, на котором она изображена без косметики и грима. Снимок она подписала строками Анатолия Мариенгофа: «Весна. В раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая, подглуповатенькая радость».
На фото Марину озаряют лучи солнца, а сама актриса спокойна, красива и невероятно молода. Это же отметили и ее подписчики. «Будте всегда светлы душой,как и ваша внешно», «Потресающая,великолепная актриса», «Дочевоже вы красивая», «Вы такая молодая остовайтесь всегда такой», - написали поклонники ее таланта (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Многие коллеги Марины и известные визажисты не раз отмечали, что актриса потрясающе выглядит – всегда свежа и не прячет свою натуральную красоту за тоннами косметики.
Недавно Марина с семьей отдыхала на Лазурном берегу во Франции. Фотографии из счастливого отпуска с мужем и детьми актриса также опубликовала в социальных сетях и сопроводила их словами «Настоящее счастье стоит недорого…». На фото позирует сама Александрова, а детей видно лишь издалека и со спины. Марина и ее супруг – режиссер Первого канала Андрей Болтенко не часто показывают 3-летнюю Катю и 6-летнего Андрея.
Напомним, что Марина и Андрей состоят в фактическом браке с 2011 года. До этого Александрова была замужем за актером Иваном Стебуновым, а до этого состояла в отношениях с Александром Домогаровым.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram