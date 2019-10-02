36-летняя Анна Седокова стала неузнаваемой, сменив пышные кудри на короткую стрижку

«Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины — ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки», — написала она.