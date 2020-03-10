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36-летний рэпер Тимати показал свое «новое» тело без татуировок

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тимати — дважды отец

Фото: Instagram Тимати

Поклонники Тимати гадают, каким образом их кумир «удалил» рисунки на своем теле.

«Тело без тату — это уже редкость», «Это правда?», «Без тату гораздо лучше», «Повзрослел», «На человека стал похож», «Наконец-то помылся», «Волной смыло», «Если Тимур Ильдарович без татуировок, значит апокалипсис начался», «Ща в армию заберут», «Чувак, ты конечно крут, но где Тиман!?», «Сбрейте брови в поддержку Джигана», «Тональник конечно вещь», «Капец сколько же тоналки он потратил», «Хороший тональник», «Да на указательном пальце видно», «Это нарукавники без тату», «Устал каждый день рисовать их?», «Кто то прост делал смываемые татушки», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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