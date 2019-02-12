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35-летняя Наталья Рудова обратилась к врачам: «Жуткая слабость, постоянно хочу есть, набрала 3 килограмма»

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я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Рудова заботится о своей красоте

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Оказавшаяся в клинике актриса Наталья Рудова ответила на вопросы подписчиков.

«Итак! За последний месяц я набрала 3 кг., потому что ела все что НЕЛЬЗЯ, и при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а еще у меня очень низкое давление, производительности соответственно ноль. Поэтому я решила съездить на check up в клинику которой я доверяю. Сегодня я сдала кучу анализов для того чтобы посмотреть что происходит с моими витаминами, и общий анализ крови. Сегодня я уже была на криосауна где температура -170 градусов, она подается с помощью пора. В крио сауне нужно стоять 3 минуты за 3 минуты вы теряете 500 кал ваше тело подтягивается, кожа становится упругой,следующая процедура Айкун для тела,это гораздо эффективнее чем LPG. Задавайте свои вопросы по поводу того какие процедуры я делаю, что я ем, я постараюсь ответить на максимальное количество вопросов по этим постом и возможно это кому-то реально поможет», — поделилась в блоге актриса.

Отвечая на вопросы в комментариях, Наталья сообщила, что пока проходит базовые процедуры, так как результаты анализов пока не готовы. Пребывание в криосауне никакого удовольствия, кроме морального, ей не приносит: «Холод я не люблю совсем, но после нее крутой результат, поэтому я ее делаю».

Завтрак и обед, который был в 13:00, звезда показала в сториз.

«Сегодня без ужина», — сообщила Наталья. Накануне она и вовсе голодала: «Я красивой хочу быть, отличный стимул», — объясняет она.

В обычные дни актриса старается придерживаться комфортного для нее графика: ложится в 12 часов ночи, встает в 9 если нет сьемок, и в 6 — если есть. Занимается спортом: «Час силовая, час кардио. 3 раза в неделю».

Актриса не отрицает, что у нее есть целлюлит: «Он есть у всех девушек, кроме тех кто страдает дистрофией. Видный тоже то есть то нет, это нескончаемый процесс массажей и обертываний».

Компанию Наталье Рудовой составили Настасья Самбурская и Анна Седокова.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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