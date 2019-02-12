35-летняя Наталья Рудова обратилась к врачам: «Жуткая слабость, постоянно хочу есть, набрала 3 килограмма»

«Итак! За последний месяц я набрала 3 кг., потому что ела все что НЕЛЬЗЯ, и при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а еще у меня очень низкое давление, производительности соответственно ноль. Поэтому я решила съездить на check up в клинику которой я доверяю. Сегодня я сдала кучу анализов для того чтобы посмотреть что происходит с моими витаминами, и общий анализ крови. Сегодня я уже была на криосауна где температура -170 градусов, она подается с помощью пора. В крио сауне нужно стоять 3 минуты за 3 минуты вы теряете 500 кал ваше тело подтягивается, кожа становится упругой,следующая процедура Айкун для тела,это гораздо эффективнее чем LPG. Задавайте свои вопросы по поводу того какие процедуры я делаю, что я ем, я постараюсь ответить на максимальное количество вопросов по этим постом и возможно это кому-то реально поможет», — поделилась в блоге актриса.

Отвечая на вопросы в комментариях, Наталья сообщила, что пока проходит базовые процедуры, так как результаты анализов пока не готовы. Пребывание в криосауне никакого удовольствия, кроме морального, ей не приносит: «Холод я не люблю совсем, но после нее крутой результат, поэтому я ее делаю».

Завтрак и обед, который был в 13:00, звезда показала в сториз.