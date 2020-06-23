35-летняя Настя Задорожная показала кожу без грима: «Я должна это зафильтровать и не портить людям настроение»
Фото: Instagram Анастасии Задорожной
Поклонники Насти Задорожной часто делают ей комплименты: в свои почти 35 актриса выглядит намного моложе своих лет. В своем блоге звезда сериалов показала, как выглядит ее кожа без грима, и рассказала о своем отношении к косметологии.
«Фотку сделала 5 минут назад. И я этого изображения совершенно не стесняюсь. Что мы видим? Все 45 причин, которые по-хорошему я должна зафильтровать и загримировать. И вообще не портить людям настроение ужасными фотками — в инстаграме так не принято. Ретуши да побольше. Но. Мне в этом году 35. Я не сделала ни одной операции по омоложению, ни одного укола "молодости", это притом, что лицо постоянно находится под тонной слоев грима (это гигантская разница по сравнению с дневным макияжем). Если бы я не работала артисткой и жила у моря, причин париться о проблемах на коже было бы в 10 раз меньше, но это уже совсем другая история», — написала она.
«Тенденция приписать несуществующий эффект от процедур и инъекций на моем лице, прослеживается регулярно. Мне это не нравится. Понятное дело, что каждая из нас сделает свой выбор, но раз уж есть возможность донести что-то через пост-я попробую. Сразу начну с конца: когда я дошла до самого хорошего и дорогого косметолога (все же думают, что только так можно поддерживать себя в форме), первое что мне сказали: никаких уколов, боже упаси. Все ручками и правильными формулами из ферментов и тд. В 35. Задумайтесь пожалуйста пока вам нет 35, а на лице уже можно как на надувном матрасе прыгать (у некоторых оно выглядит именно так, уж простите), а точно это то, чего я хочу?», — посоветовала она.
Секрет хорошего состояния кожи Анастасии — в тщательном и регулярном уходе: «Генетика у меня самая обычная. Стоит мне распустить свою "хлеборезку" и забросить ежедневный уход — я покроюсь жуткой палитрой из прыщей, угрей, покраснею еще больше и меня разнесет. Все как у всех. Дисциплина. Жесткая».
Фото и видео: Instagram/@stasya_ru
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