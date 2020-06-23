35-летняя Настя Задорожная показала кожу без грима: «Я должна это зафильтровать и не портить людям настроение»

Поклонники Насти Задорожной часто делают ей комплименты: в свои почти 35 актриса выглядит намного моложе своих лет. В своем блоге звезда сериалов показала, как выглядит ее кожа без грима, и рассказала о своем отношении к косметологии.

«Фотку сделала 5 минут назад. И я этого изображения совершенно не стесняюсь. Что мы видим? Все 45 причин, которые по-хорошему я должна зафильтровать и загримировать. И вообще не портить людям настроение ужасными фотками — в инстаграме так не принято. Ретуши да побольше. Но. Мне в этом году 35. Я не сделала ни одной операции по омоложению, ни одного укола "молодости", это притом, что лицо постоянно находится под тонной слоев грима (это гигантская разница по сравнению с дневным макияжем). Если бы я не работала артисткой и жила у моря, причин париться о проблемах на коже было бы в 10 раз меньше, но это уже совсем другая история», — написала она.