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35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актриса Дарья Мороз обнажилась для рекламы ювелирных изделий.

«Быть собой для меня-это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом», — написала она.

Доподлинно неизвестно, когда именно была сделана эта фотография. Однако, если судить по соцсетям бренда, съемка прошла не так давно.

«Ого, неожиданно, но обалдеть как красиво и круто. Дашенька, это опять шедевр», «Вышак без пошлости. Искусство», «Ох Дарья, сколько женщин Вам сейчас позавидовали», «Не это ли талант каждый раз быть разной, и уметь удивлять так, чтобы вами восхищались. Как всегда», — обсуждают снимок подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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