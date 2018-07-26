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35-летняя Анна Седокова продемонстрировала свои «сочные булочки» у бассейна в Баку

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я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

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В Баку стартует музыкальный фестиваль «Жара». Одной из первых в столицу Азербайджана прибыла Анна Седокова.

Певица уже успела сделать несколько ярких снимков у бассейна и выложила один из них в свой Instagram. Анна позировала в очень сексуальном купальнике, не скрывшем ее аппетитный бюст и округлые бедра.

«Добро пожаловать», «Красотка», «Попа огонь», «Аня прекрасна) но давайте не будем путать — красота это чуточку другие фото. Это просто секс», «Все будет как всегда грандиозно», — прокомментировали горячее фото Седоковой ее фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Неизвестно, привезла ли Анна с собой детей — старшую дочь Алину и сына Гектора. Напомним, что младшая дочь звезды Моника сейчас находится с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в США — Седокова ведет с ним судебную тяжбу за право опеки над девочкой.

Фото и видео: Instagram

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