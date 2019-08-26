34-летняя Юлия Барановская спровоцировала споры о натуральности своей красоты

Юлия Барановская — многодетная мама. Несмотря на этот статус, ей удалось сохранить стройность и естественную красоту. Однако эксперименты молодой женщины со стилем и макияжем часто провоцируют бурные обсуждения в Сети.

«Когда они голубые — значит я счастлива», — написала она под серией новых фотографий, пытаясь обратить внимание подписчиков на цвет своих глаз.