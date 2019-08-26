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34-летняя Юлия Барановская спровоцировала споры о натуральности своей красоты

Губы и грудь Юлии Барановской вызвали бурные дискуссии у ее подписчиков.

Юлия Барановская — многодетная мама. Несмотря на этот статус, ей удалось сохранить стройность и естественную красоту. Однако эксперименты молодой женщины со стилем и макияжем часто провоцируют бурные обсуждения в Сети.

«Когда они голубые — значит я счастлива», — написала она под серией новых фотографий, пытаясь обратить внимание подписчиков на цвет своих глаз.

«Все таки вы решились на коррекцию груди после 3кормлений. Помню как то в одной из передач, вы так яро были против пластики!!!», «А что с губами?», «Очень важно НЕ нарушить естественные пропорции», — обсуждают в комментариях.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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