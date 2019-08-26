34-летняя Юлия Барановская спровоцировала споры о натуральности своей красоты

Юлия Барановская — многодетная мама. Несмотря на этот статус, ей удалось сохранить стройность и естественную красоту. Однако эксперименты молодой женщины со стилем и макияжем часто провоцируют бурные обсуждения в Сети.
«Когда они голубые — значит я счастлива», — написала она под серией новых фотографий, пытаясь обратить внимание подписчиков на цвет своих глаз.
«Все таки вы решились на коррекцию груди после 3кормлений. Помню как то в одной из передач, вы так яро были против пластики!!!», «А что с губами?», «Очень важно НЕ нарушить естественные пропорции», — обсуждают в комментариях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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