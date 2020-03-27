34-летняя Ольга Бузова рассказала о перенесенной пластической операции и инъекциях «вместо ботокса»

Слухи о пластических операциях Ольги Бузовой ходят давно — как минимум с момента развода с Дмитрием Тарасовым. Расставание со скандально известным футболистом явно пошло ей на пользу — появилась уверенность в себе, она сменила прическу, построила карьеру. В эфире шоу «Алена, блин» певица призналась: она делала пластику... но только на ноге. В 2013 году она отправилась к специалистам, которые удалили ей «косточку».

«Я делала пластическую операцию, да. Это было давно, это было в Штутгарте. Мало кто об этом знает, потому что я не люблю об этом распространяться. У меня были жуткие проблемы с ногами, и помимо того, что это эстетически было некрасиво, у меня очень были сильные дикие боли. Косточки. Когда ты каждый день приходишь — и неважно у тебя кроссовки или туфли — это просто у тебя боль, вот как зубная или ушная боль, когда просто с ума сходишь от боли. Я не могла даже физически с этим справляться. И я поехала в Штутгарт на операцию, мне даже не резали косточку, они ее пилили. Но самое что удивительное — она до сих пор осталась, она снова выросла», — рассказала Ольга, подчеркнув, что нынешний бойфренд Давид Манукян знает, что у нее «болит ножка», и он ее массирует.

Слухи же о ринопластике и изменении формы груди звезда опровергла. Бузова рассказала, что когда она состояла в браке, муж намекал ей на то, что нужно увеличить грудь, и после расставания с ним она хотела пойти на этот шаг. «Я даже ездила на консультацию, подготовила все анализы. Я была записана в 2017 году на 2 января на операцию по увеличению груди. У меня был куплен билет в Питер. И я не поехала. Осознала, что я не хочу этого делать. Что я люблю свою грудь. Что этим самым ничего не вернешь, это просто агония. Я была в агонии тогда, я ничего не понимала, что происходит, я просто существовала, я не жила. Я в декабре и к косметологу начала ходить, мне что-то там делали. Но потом я поняла, что делаю то, что я не хочу. Кроме операции на ножку никаких вмешательств в мой организм не было ни-ког-да», — сообщила Ольга.

Также Бузова призналась, что делает уколы, заменяющие «ботокс». Процедура, которую она проходит у косметолога, помогает ей сохранить мимику.

А вы верите, что артистка не прибегала к пластике? Или считаете, что она лукавит?