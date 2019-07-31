34-летняя Мария Кожевникова показала, как выглядели ее руки два года назад: «Только не пугайтесь»

Отвечая на вопросы подписчиц, Мария сообщила: «Ем все! Я не готова себя ограничивать ради похудения. Я жуткая сладкоежка и очень люблю хлеб, особенно, который сделан собственными руками) Поэтому, я выше указанным довольствуюсь исключительно в первой половине дня, желательно с утра + завтрак, обед - мясо или рыба, а ужин либо пропускаю, либо салатик) Но не забывайте о кардио нагрузках, без них никуда! И еще, срыв все того, что я написала, тоже возможен) мы не роботы, мы человекИ».