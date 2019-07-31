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34-летняя Мария Кожевникова показала, как выглядели ее руки два года назад: «Только не пугайтесь»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова опубликовала мотивационный пост, показав, как она выглядела до похудения.

«Только не пугайтесь! Нашла фото, чтобы Вас замотивировать. И это не фотошоп, это реально я 2 года назад. Так что все возможно, если сложить восприятие себя + спорт + питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и Вы сможете. Вперед к здоровью», — написала она.

Отвечая на вопросы подписчиц, Мария сообщила: «Ем все! Я не готова себя ограничивать ради похудения. Я жуткая сладкоежка и очень люблю хлеб, особенно, который сделан собственными руками) Поэтому, я выше указанным довольствуюсь исключительно в первой половине дня, желательно с утра + завтрак, обед - мясо или рыба, а ужин либо пропускаю, либо салатик) Но не забывайте о кардио нагрузках, без них никуда! И еще, срыв все того, что я написала, тоже возможен) мы не роботы, мы человекИ».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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