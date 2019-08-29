34-летняя Мария Кожевникова показала фото без макияжа и призналась, что пользуется кремом за 92 рубля: «Я не сторонник дорогой косметики»

«Мария, согласна полностью с Вами! Пользуюсь и "Чистой линией" и дорогими средствами, все в жизни индивидуально! Сейчас уже 8 день на море, ни разу не наносила косметику и не вижу смысла», «Красота в простоте 👍 какая вы оригинальная», «В таком образе я нашла своего мужа, не накрашенная, замотанная в белое полотенце», «А кто вам сказал, что нужно менять косметику, чтобы не было привыкания?», «Вы и без макияжа красивая», «Вы без макияжа выглядите намного лучше», «Загорелая такая», «Вам очень идет загар! Красота», «Когда лицо загорелое, можно и не краситься», — обсуждают подписчицы.

«С кольцами Венеры на шее хорошо справляется гимнастика для лица», «Мне от колец Венеры очень помогают упражнения на холку и зажимы на вортниковую зону», «От колец филлер проколоть по ним», — советуют они.