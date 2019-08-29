34-летняя Мария Кожевникова показала фото без макияжа и призналась, что пользуется кремом за 92 рубля: «Я не сторонник дорогой косметики»

«Я не стесняюсь ходить и фотографироваться без макияжа, наоборот большую часть жизни, вне съемок, люблю ощущение "чистоты и легкости" поэтому часто от читаю вопрос, как я ухаживаю за кожей лица... Во-первых, это образ жизни (сон), во-вторых, я не пью и не курю, в-третьих, еда, конечно, генетика и потом уже уход. Думаю интересует только последний пункт, с остальными все ясно. Итак, я не сторонник дорогой косметики, некоторые не верят, но я реально пользуюсь доступными для многих кремами, от лакричного крема за 92 рубля (зимой, для моей кожи просто бомба), до люксовых фирм. Пришла к выводу, что особой разницы, я сейчас не вижу. Пока мне было нужно только увлажнение и с этим справлялись, как и не дорогие крема, сыворотки, маски, так и косметика с "золотом, черной икрой, бриллиантовой пылью" и всякой другой маркетинговой фигней. Понятно, что упаковка и раскрученность фирмы стоит дороже, чем сам уход, поэтому я сильно не заморачиваюсь. Единственное, я часто меняю косметику, чтобы кожа не привыкала, так же поступаю с шампунями, бальзамами и масками для волос. Из салонных процедур люблю быстрый результат БьютиТек, но он на 3-4 дня и карбокситерапия, если сделать курс, то эффект ощутимый. Если есть ещё вопросы, задавайте, постараюсь ответить)», — рассказала Мария и пожаловалась, что пока не нашла эффективного средства от «колец Венеры» на шее.
«Мария, согласна полностью с Вами! Пользуюсь и "Чистой линией" и дорогими средствами, все в жизни индивидуально! Сейчас уже 8 день на море, ни разу не наносила косметику и не вижу смысла», «Красота в простоте 👍 какая вы оригинальная», «В таком образе я нашла своего мужа, не накрашенная, замотанная в белое полотенце», «А кто вам сказал, что нужно менять косметику, чтобы не было привыкания?», «Вы и без макияжа красивая», «Вы без макияжа выглядите намного лучше», «Загорелая такая», «Вам очень идет загар! Красота», «Когда лицо загорелое, можно и не краситься», — обсуждают подписчицы.
«С кольцами Венеры на шее хорошо справляется гимнастика для лица», «Мне от колец Венеры очень помогают упражнения на холку и зажимы на вортниковую зону», «От колец филлер проколоть по ним», — советуют они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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