passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

34-летняя Мария Кожевникова показала фото без макияжа и призналась, что пользуется кремом за 92 рубля: «Я не сторонник дорогой косметики»

Мария Кожевникова поделилась секретами красоты.

«Я не стесняюсь ходить и фотографироваться без макияжа, наоборот большую часть жизни, вне съемок, люблю ощущение "чистоты и легкости" поэтому часто от читаю вопрос, как я ухаживаю за кожей лица... Во-первых, это образ жизни (сон), во-вторых, я не пью и не курю, в-третьих, еда, конечно, генетика и потом уже уход. Думаю интересует только последний пункт, с остальными все ясно. Итак, я не сторонник дорогой косметики, некоторые не верят, но я реально пользуюсь доступными для многих кремами, от лакричного крема за 92 рубля (зимой, для моей кожи просто бомба), до люксовых фирм. Пришла к выводу, что особой разницы, я сейчас не вижу. Пока мне было нужно только увлажнение и с этим справлялись, как и не дорогие крема, сыворотки, маски, так и косметика с "золотом, черной икрой, бриллиантовой пылью" и всякой другой маркетинговой фигней. Понятно, что упаковка и раскрученность фирмы стоит дороже, чем сам уход, поэтому я сильно не заморачиваюсь. Единственное, я часто меняю косметику, чтобы кожа не привыкала, так же поступаю с шампунями, бальзамами и масками для волос. Из салонных процедур люблю быстрый результат БьютиТек, но он на 3-4 дня и карбокситерапия, если сделать курс, то эффект ощутимый. Если есть ещё вопросы, задавайте, постараюсь ответить)», — рассказала Мария и пожаловалась, что пока не нашла эффективного средства от «колец Венеры» на шее.

«Мария, согласна полностью с Вами! Пользуюсь и "Чистой линией" и дорогими средствами, все в жизни индивидуально! Сейчас уже 8 день на море, ни разу не наносила косметику и не вижу смысла», «Красота в простоте 👍 какая вы оригинальная», «В таком образе я нашла своего мужа, не накрашенная, замотанная в белое полотенце», «А кто вам сказал, что нужно менять косметику, чтобы не было привыкания?», «Вы и без макияжа красивая», «Вы без макияжа выглядите намного лучше», «Загорелая такая», «Вам очень идет загар! Красота», «Когда лицо загорелое, можно и не краситься», — обсуждают подписчицы.

«С кольцами Венеры на шее хорошо справляется гимнастика для лица», «Мне от колец Венеры очень помогают упражнения на холку и зажимы на вортниковую зону», «От колец филлер проколоть по ним», — советуют они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!