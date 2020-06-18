34-летняя Леди Гага показала честное селфи на фоне критики ее неидеальной фигуры и выпирающего живота

Обнаженное лицо и отсутствие какой-либо позы, призванной скрыть несовершенства фигуры, могут говорить о том, что пост звезда посвятила критикам, которые вот уже который день обсуждают кадры, слитые в Сеть папарацци. На них артистка запечатлена в облегающей спортивной одежде, которая не скрывает, а даже подчеркивает ее выпирающий живот.

Вот, к примеру, обсуждение фотографий на сайте одного из российских журналов: