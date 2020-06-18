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34-летняя Леди Гага показала честное селфи на фоне критики ее неидеальной фигуры и выпирающего живота

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Леди Гага

Фото: Face to face/Globallookpress

Леди Гага опубликовала в блоге фото без макияжа и рассказала о своих эмоциях.

Загадочный пост, который появился в блоге популярной певицы Леди Гаги, заинтриговал ее поклонников. «Думаю о мире и шлю вам лучики любви. Я хожу кругами и иногда отражаю то, что хочу сказать. Я хочу сказать, что люблю вас», — примерно так переводится ее комментарий под снимком.

Обнаженное лицо и отсутствие какой-либо позы, призванной скрыть несовершенства фигуры, могут говорить о том, что пост звезда посвятила критикам, которые вот уже который день обсуждают кадры, слитые в Сеть папарацци. На них артистка запечатлена в облегающей спортивной одежде, которая не скрывает, а даже подчеркивает ее выпирающий живот.

Вот, к примеру, обсуждение фотографий на сайте одного из российских журналов:

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Фото: Instagram

Впрочем, вполне возможно, что загадочный пост имеет совсем другое значение. Есть идеи?

Фото и видео: Instagram

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