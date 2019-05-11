32-летняя Виктория Дайнеко в свой день рождения опубликовала откровенное фото

Поклонники оценили великолепную фигуру Виктории Дайнеко. «До чего же горячая мышка) Повезло твоему котику)», «Викааааааааа», «Йееее) кайф! Крутая!!!», «Невероятно красивая. тату супер», - завалили комплиментами поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Многие поинтересовались, как Виктории удалось достичь такой идеальной формы. Певица не поленилась и подробно расписала свой путь к красивому телу: «Вес я сбросила основательно после родов до 47кг, что на 5-6 кг меньше моей нормы. Полтора года не занимаюсь никаким спортом. Но так как питаюсь только тем, что подходит моему организму ( исключаю глютен и лактозу) в целом держусь в рамках. Но без спорта конечно я очень мягкая. Правда когда занимаюсь мне не нравится слишком заметный и слегка мужиковатый рельеф на мышцах. Поэтому я лучше буду мягкой, чем сухим качком», - рассказала Дайнеко.