32-летняя Виктория Дайнеко в свой день рождения опубликовала откровенное фото

Виктория Дайнеко 12 мая отметила 32-й день рождения. По этому поводу она опубликовала в социальной сети Instagram сразу два поста. В видеоролике Вика в легком летнем платье кружится на фоне природы, а снимок подписан просто: «32!!!».
Второй пост буквально взбудоражил публику: певица разместила в Сети довольно откровенный черно-белый снимок, на котором она позирует в коротком топе с полуприкрытой грудью. На снимке видна татуировка, которая скрыта от посторонних глаз, если певица одета.
Поклонники оценили великолепную фигуру Виктории Дайнеко. «До чего же горячая мышка) Повезло твоему котику)», «Викааааааааа», «Йееее) кайф! Крутая!!!», «Невероятно красивая. тату супер», - завалили комплиментами поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Многие поинтересовались, как Виктории удалось достичь такой идеальной формы. Певица не поленилась и подробно расписала свой путь к красивому телу: «Вес я сбросила основательно после родов до 47кг, что на 5-6 кг меньше моей нормы. Полтора года не занимаюсь никаким спортом. Но так как питаюсь только тем, что подходит моему организму ( исключаю глютен и лактозу) в целом держусь в рамках. Но без спорта конечно я очень мягкая. Правда когда занимаюсь мне не нравится слишком заметный и слегка мужиковатый рельеф на мышцах. Поэтому я лучше буду мягкой, чем сухим качком», - рассказала Дайнеко.
Напомним, у Виктории растет четырехлетняя дочь, имя которой она сохраняет в тайне. Девочка родилась в браке певицы с музыкантом Дмитрием Клейманом. Через два года после рождения девочки родители развелись.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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