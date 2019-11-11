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32-летняя Настасья Самбурская показала «неидеальную» фигуру: «Ем много, не тренируюсь давно»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской

Настасья Самбурская похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.

Не так давно звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская объявила: она начинает карьеру певицы. Отдохнуть от московской погоды и своего нового амплуа красавица-брюнетка отправилась на остров Маврикий, что в Индийском океане.

«Немножко вышла на балкон, тряхнуть стариной. Ах, солнце, не пали мне в глаз...», — написала артистка под новым снимком в своем блоге.

Судя по тегам, которые поставила Настасья в публикации, — «#еммного #нетренируюсьдавно #чтобогпослал» — она не слишком довольна формой. Однако поклонники Самбурской остались в восторге от ее «неидеальной» фигуры.

«Тряхнула — так Тряхнула! Есть чем», «Ешь много, не тренируешься давно? И такой пресс? Не верю», «Какая фигурка», «Как всегда очень хорошо выглядите», «Замечательная фигура», «Соблазнительная фигура», «Богиня прям», «Это самая удобная поза, чтобы стряхивать старину. Тоже так выхожу, но моя старина не так идеальна. Пришлось застеклить балкон. Настя вы роскошная», «Нельзя быть на свете красивой такой», — обсуждают они.

Фото и видео: instagram

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