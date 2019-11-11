32-летняя Настасья Самбурская показала «неидеальную» фигуру: «Ем много, не тренируюсь давно»

Не так давно звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская объявила: она начинает карьеру певицы. Отдохнуть от московской погоды и своего нового амплуа красавица-брюнетка отправилась на остров Маврикий, что в Индийском океане.

«Немножко вышла на балкон, тряхнуть стариной. Ах, солнце, не пали мне в глаз...», — написала артистка под новым снимком в своем блоге.