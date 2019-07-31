32-летняя Кети Топурия восхитила поклонников образом в стиле «спасателей Малибу»

Певица Кети Топурия всегда была стройной как тростинка. Этим летом, похоже, звезда находится на пике своей формы.
«Самая самая», «У меня нет слов ты божественна», «Обалденная!!!!», «Смачный спасатель...», «Фигура огонь, на спорте», «... а бывает более идеальная фигура? Я не видела ...», «Вы все хорошеете на зло врагам. Ты супер Qети», «Ваууу хороша», — комментируют восхищенные подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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