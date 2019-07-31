32-летняя Кети Топурия восхитила поклонников образом в стиле «спасателей Малибу»

«Самая самая», «У меня нет слов ты божественна», «Обалденная!!!!», «Смачный спасатель...», «Фигура огонь, на спорте», «... а бывает более идеальная фигура? Я не видела ...», «Вы все хорошеете на зло врагам. Ты супер Qети», «Ваууу хороша», — комментируют восхищенные подписчики.