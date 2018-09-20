31-летняя Виктория Дайнеко показала неидеальный живот без фотошопа

«Какая же Вы красивая», «Русалка», «Какая женственная», «Такая естественная», «Сексуальный пресс да и все остальное секси. Красотка», «Красотка и без фотошопа», «Приятно смотреть когда человек такой какой есть, без фильтров, ретуши и прочего обмана. Очень красиво и естественно! Ведь это так здорово быть собой», — восхищаются подписчики.

«Пузико наели немного», — отметили некоторые.

«Да нет. Просто с января нельзя заниматься спортом, оно слегка обмякло, ем я всегда одинаково много и часто», — пояснила Виктория.

Несмотря на то, что Виктория не публикует фотографии дочки, та отдыхает с ней. «Вика, отдыхаю в этом же отеле... наблюдаю за Вами издалека... красивая и очень заботливая мама», — выдала певицу поклонница.

А вы обрабатываете фотографии перед тем как выложить в Сеть?

Фото: instagram