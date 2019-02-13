30-летняя Полина Диброва похвасталась тонкой талией: «Год не занималась спортом»

Подписчицы восхитились тонкой талией модели, ведь еще накануне она жаловалась, что год не занималась спортом.

«Суровая реальность такова, что скоро весна. И я переступила порог спортивного клуба. Так выглядит человек, который год не занимался спортом, думала сдохну, не доползу до раздевалки. Уверена, завтра мое состояние будет еще болезненней, а через месяц буду скакать как козочка через все препятствия. Мотиваторы у меня крутые. Классно, когда подруги заботливо записывают тебя на занятия, отвертеться невозможно. Девочки, я открыла сезон подготовки к купальникам», — писала она.