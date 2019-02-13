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30-летняя Полина Диброва похвасталась тонкой талией: «Год не занималась спортом»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Диброва

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Супруга 59-летнего Дмитрия Диброва и мама его троих сыновей рассказала об отношении к спорту.

Утро 14 февраля модель и светская леди Полина Диброва встретила в спортзале. «Романтику себе устроила утром на растяжке. Музыка, свечи, резинка», — написала она.

Подписчицы восхитились тонкой талией модели, ведь еще накануне она жаловалась, что год не занималась спортом.

«Суровая реальность такова, что скоро весна. И я переступила порог спортивного клуба. Так выглядит человек, который год не занимался спортом, думала сдохну, не доползу до раздевалки. Уверена, завтра мое состояние будет еще болезненней, а через месяц буду скакать как козочка через все препятствия. Мотиваторы у меня крутые. Классно, когда подруги заботливо записывают тебя на занятия, отвертеться невозможно. Девочки, я открыла сезон подготовки к купальникам», — писала она.

Стоит отметить, что у Полины отличные данные: модель представляла Ростов-на-Дону на конкурсе красоты «Мисс Тело», где стала победительницей и встретила будущего мужа. На момент знакомства с Дмитрием Дибровым ей было 17 лет. Мужчина был так очарован красотой девушки, что вскоре сделал ей предложение. «Девушку в жены надо "брать" со школьной скамьи», — говорил позже он в одном из интервью.

Сейчас Полина Диброва — мать троих детей. Она не сидит на месте: занимается вдохновляющими ее занятиями, следит за собой, посвящает время мужу и детям. Возможно именно в эом ее секрет?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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