30-летняя Мария Погребняк сделала стрижку и похвасталась «обновленной» кожей лица
Осень — пора процедур. Именно в октябре-ноябре косметологи рекомендуют использовать средства с кислотами и делать пилинги: солнце не так активно, что серьезно снижает риск появления пигментных пятен. Жена футболиста Мария Погребняк следует советам профессионалов.
«Лицо еще красновато, но за то, как блестит», — похвасталась она обновленной кожей и новой стрижкой.
В списке Марии — увлажняющий уход Hydrafacial, пилинг PRX, мезо коктейль. Модель старается выбирать те процедуры, которые исключают появление папул и других следов. «Для меня это очень важный момент, я не могу сидеть дома 3 дня», — пояснила она.
С помощью указанных процедур Мария избавляется от расширенных пор и делает профилактику высыпаний.
Фото и видео: instagram
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