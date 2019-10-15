30-летняя Мария Погребняк сделала стрижку и похвасталась «обновленной» кожей лица

Осень — пора процедур. Именно в октябре-ноябре косметологи рекомендуют использовать средства с кислотами и делать пилинги: солнце не так активно, что серьезно снижает риск появления пигментных пятен. Жена футболиста Мария Погребняк следует советам профессионалов.

«Лицо еще красновато, но за то, как блестит», — похвасталась она обновленной кожей и новой стрижкой.