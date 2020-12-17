3 варианта макияжа, которые идеально подойдут для виртуальной вечеринки на Новый год

Второй вариант макияжа Лиза посвятила танцу ча-ча-ча: «Если хотите удивить кого-нибудь на кухонной дискотеке, добавьте больше блеска и мерцания. Новый год – это время для танцев и радости, потому сделайте эффектный мейк глаз. Он же отлично будет смотреться с маской, если вы захотите выбраться на улицу». Чтобы сделать его, подготовьте кожу, а на веки нанесите стойкие кремовые тени нейтрального оттенка в качестве основы. Подведите глаза жидкой подводкой. Далее положите на нижнее веко салфетку, а на верхнее нанесите блестки на все подвижное веко. Если вдруг немного осыпалось под глаза, воспользуйтесь самым обычным скотчем, чтобы убрать. Затем прорисуйте водную линию сверху и снизу и накрасьте губы блеском или помадой с шиммером.

Третий макияж вдохновлен Румбой. «В этом году не будет поцелуев под омелой, но smoky-eyes никто не отменял. Это вневременной образ, который выглядит исключительно сексуальным, как страстная румба», – пояснила Лиза. Нанесите на кожу тональное средство. Затем приступайте к макияжу глаз. В качестве основного тона теней выберите сатиновые коричневые. Затемните более темным оттенком складку и уголок и тщательно растушуйте. Прокрасьте межресничку снизу и сверху и растушуйте карандаш. Не забудьте нанести тени на нижнее веко, чтобы сделать глаза визуально больше. По желанию нарисуйте стрелку, высветлите внутренний уголок блестящими тенями или хайлайтером. Добавьте тушь для ресниц или приклейте накладные. Помаду выбирайте лучше нейтральную. Ее текстура может быть как матовой, так и глянцевой. Закрепите макияж полупрозрачной пудрой.

Фото: depositphotos

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