3 варианта макияжа, которые идеально подойдут для виртуальной вечеринки на Новый год
Как сообщает онлайн-портал The Sun, можно выбрать один из трех стильных вариантов макияжа. Первый из них Лиза, которая сейчас является главным визажистом шоу «Танцы со звездами», посвятила вальсу. «Как и классический вальс, этот образ – культовый. И все, что для него требуется, это взмахнуть тушью для ресниц, воспользоваться подводкой и красной помадой. Макияж, придуманный Мэрилин Монро, заставит вас выглядеть на миллион долларов за считанные минуты и требует минимальных усилий», – пояснила она.
Чтобы выполнить такой мейк, для начала выровняйте тон ВВ-кремом, затем используйте тени нюдового оттенка, которые хорошо растушуйте, чтобы они сливались с кожей. Затем подчеркните брови карандашом, прокрасьте межресничное пространство и нарисуйте широкую классическую стрелку. А затем накрасьте губы алой или винной помадой, не забыв предварительно прорисовать контур. На лук Купидона добавьте капельку хайлайтера и завершите образ закрепляющей пудрой.
Второй вариант макияжа Лиза посвятила танцу ча-ча-ча: «Если хотите удивить кого-нибудь на кухонной дискотеке, добавьте больше блеска и мерцания. Новый год – это время для танцев и радости, потому сделайте эффектный мейк глаз. Он же отлично будет смотреться с маской, если вы захотите выбраться на улицу». Чтобы сделать его, подготовьте кожу, а на веки нанесите стойкие кремовые тени нейтрального оттенка в качестве основы. Подведите глаза жидкой подводкой. Далее положите на нижнее веко салфетку, а на верхнее нанесите блестки на все подвижное веко. Если вдруг немного осыпалось под глаза, воспользуйтесь самым обычным скотчем, чтобы убрать. Затем прорисуйте водную линию сверху и снизу и накрасьте губы блеском или помадой с шиммером.
Третий макияж вдохновлен Румбой. «В этом году не будет поцелуев под омелой, но smoky-eyes никто не отменял. Это вневременной образ, который выглядит исключительно сексуальным, как страстная румба», – пояснила Лиза. Нанесите на кожу тональное средство. Затем приступайте к макияжу глаз. В качестве основного тона теней выберите сатиновые коричневые. Затемните более темным оттенком складку и уголок и тщательно растушуйте. Прокрасьте межресничку снизу и сверху и растушуйте карандаш. Не забудьте нанести тени на нижнее веко, чтобы сделать глаза визуально больше. По желанию нарисуйте стрелку, высветлите внутренний уголок блестящими тенями или хайлайтером. Добавьте тушь для ресниц или приклейте накладные. Помаду выбирайте лучше нейтральную. Ее текстура может быть как матовой, так и глянцевой. Закрепите макияж полупрозрачной пудрой.
Фото: depositphotos
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