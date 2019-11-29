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3 простые прически, которые помогут вам выглядеть сногсшибательно на любой вечеринке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Перед грядущими праздниками и корпоративами многие из нас задумываются, какой образ выбрать и какую укладку и макияж сделать. Британский эксперт по волосам, парикмахер Эндрю Джозе заявил, что перед новогодними праздниками возможно все – от блестящих нарядов до гламурных причесок, однако есть 4 универсальных варианта, которые легки в исполнении (вы вполне сможете сделать их самостоятельно), но они помогут вам выглядеть великолепно.

Первый вариант – крупные объемные волны. Классика, но классика актуальная. Чтобы сделать их, вам понадобится плойка и укдадочные средства. Вымойте волосы и высушите их феном. Затем слегка начешите их возле корней расческой с мелкими зубьями. Затем завейте пряди в локоны, удерживая их на плойке не больше 5 секунд. Накручивать волосы нужно в направлении от лица. Встряхните волосы, чтобы придать укладке легкость и сбрызните ее лаком для волос.

Второй вариант – прическа в стиле хиппи Легкие завитки, дополненные прядями, убранными от лица, выглядят очень романтично. Чтобы сделать такую прическу, завейте чистые сухие волосы на плойку, не придавая прическе излишнего объема. Как только все будет готово, сделайте прямой пробор по центру и отделите две крупные пряди, скрутите каждую из них в жгут и закрепите тонкой резинкой или невидимками сзади. Третий вариант – украсить любую укладку блестками и глиттером. То, что может быть излишне или неуместно в любое другое время года, в предновогодний период будет очень актуально и модно. В целом, любую прическу можно украсить блестками для волос, и она моментально превратится в праздничную, но можно разделить волосы на две части. С одной стороны взять три пряди и заплести из них нетугую косу примерно до затылка, а получившийся пробор украсить глиттером.

Фото: vostock-photo, Instagram

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