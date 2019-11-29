3 простые прически, которые помогут вам выглядеть сногсшибательно на любой вечеринке

Второй вариант – прическа в стиле хиппи Легкие завитки, дополненные прядями, убранными от лица, выглядят очень романтично. Чтобы сделать такую прическу, завейте чистые сухие волосы на плойку, не придавая прическе излишнего объема. Как только все будет готово, сделайте прямой пробор по центру и отделите две крупные пряди, скрутите каждую из них в жгут и закрепите тонкой резинкой или невидимками сзади. Третий вариант – украсить любую укладку блестками и глиттером. То, что может быть излишне или неуместно в любое другое время года, в предновогодний период будет очень актуально и модно. В целом, любую прическу можно украсить блестками для волос, и она моментально превратится в праздничную, но можно разделить волосы на две части. С одной стороны взять три пряди и заплести из них нетугую косу примерно до затылка, а получившийся пробор украсить глиттером.

Фото: vostock-photo, Instagram

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