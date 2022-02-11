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3 идеи для маникюра на День святого Валентина — без стразов, лепки и перьев

День всех влюбленных — праздник, который не обязательно праздновать со своей второй половинкой. Ведь речь о любви, которую вы можете подарить себе сами! Один из способов приятно порадовать себя — это отправиться на маникюр.
3 идеи для маникюра на День святого Валентина — без стразов, лепки и перьев

Чтобы вы не ломали голову, какой дизайн сделать, мы собрали несколько идей в одном месте. Классическими цветами на 14 февраля остаются красный, розовый, белый и фиолетовый. Но никто ведь не может запретить использовать, например, зеленый. А если это сделать в качестве аккуратного акцента, то равнодушным никто не останется.

Instagram / @ma.and.mi

Еще никто не мог устоять при виде классики. Количество оттенков красного так велико, что глаза разбегаются. Постарайтесь сконцентрироваться и выбрать несколько, которые придутся вам по вкусу. Мастер нанесет вам цвета на ногти, чтобы вы могли оценить их вживую на своей руке. Идеальная форма с глянцевым покрытием. Что еще нужно для счастья?

Instagram / @ma.and.mi

Если яркие цвета не входят в ваш личный топ, то давайте обратимся к нюду. Некоторые считают, что нюд — это скучно и неинтересно. Скорее всего, они просто никогда не пытались его носить интересно! Смело выбирайте ваш любимый оттенок лака, а потом попросите нарисовать мастера небольшие сердечки. Вы можете сделать дизайн на одном или сразу всех пальцах.

Instagram / @ma.and.mi

Фото: Pexels, Instagram

Источник: Vogue UA
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