3 идеи для маникюра на День святого Валентина — без стразов, лепки и перьев

Еще никто не мог устоять при виде классики. Количество оттенков красного так велико, что глаза разбегаются. Постарайтесь сконцентрироваться и выбрать несколько, которые придутся вам по вкусу. Мастер нанесет вам цвета на ногти, чтобы вы могли оценить их вживую на своей руке. Идеальная форма с глянцевым покрытием. Что еще нужно для счастья?