3 идеи для маникюра на День святого Валентина — без стразов, лепки и перьев
Чтобы вы не ломали голову, какой дизайн сделать, мы собрали несколько идей в одном месте. Классическими цветами на 14 февраля остаются красный, розовый, белый и фиолетовый. Но никто ведь не может запретить использовать, например, зеленый. А если это сделать в качестве аккуратного акцента, то равнодушным никто не останется.
Еще никто не мог устоять при виде классики. Количество оттенков красного так велико, что глаза разбегаются. Постарайтесь сконцентрироваться и выбрать несколько, которые придутся вам по вкусу. Мастер нанесет вам цвета на ногти, чтобы вы могли оценить их вживую на своей руке. Идеальная форма с глянцевым покрытием. Что еще нужно для счастья?
Если яркие цвета не входят в ваш личный топ, то давайте обратимся к нюду. Некоторые считают, что нюд — это скучно и неинтересно. Скорее всего, они просто никогда не пытались его носить интересно! Смело выбирайте ваш любимый оттенок лака, а потом попросите нарисовать мастера небольшие сердечки. Вы можете сделать дизайн на одном или сразу всех пальцах.
Фото: Pexels, Instagram