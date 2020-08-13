3 главных способа изменить форму носа без пластической операции

Второй вариант – коррекция филлерами. Этот способ считается нехирургической альтернативой ринопластики. Эта процедура включает введение дермальных наполнителей на основе гиалуроновой кислоты, которые вводятся в различные точки на лице, чтобы изменить форму носа. Преимущества данной методики – быстрота, короткий реабилитационный период, отсутствие побочных эффектов, короткий список временнных ограничений. А результат сохраняется от 12 до 18 месяцев – отличная возможность «примерить» новый нос. И третий способ – коррекция нитями. Нитевой лифтинг себя уже давно хорошо зарекомендовал как мощное антиэйдж-средство. Результат от него заметен практически сразу и продолжает улучшаться в течение 6-8 недель после их установки. Плюсы методики в том, что нити не меняют своего положения, а значит, риск повреждения кровеносных сосудов снижается, результат сохраняется гораздо дольше, чем при коррекции филлерами – до 2 лет. Кроме того, происходит стимуляция выработки собственного коллагена, что придаст лицу дополнительный укол молодости и четкость чертам. Тонкие нити помещаются в нос, чтобы изменить его форму.

Фото: depositphotos

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