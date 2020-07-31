29-летняя певица Ханна примерила яркий парик и стала копией Наташи Королевой

«10 миллионов просмотров клипа "Французский поцелуй" на YouTube! Спасибо, дорогие, за поддержку!!! Я очень счастлива, что и песня и клип нашли такой отклик в ваших сердцах. Уже 06.08 представлю свою новую песню "Навсегда Твоя". Вчера сняли муд видео, готовимся к съемкам клипа, а на осень готовлю еще одну бомбу для Вас», — поделилась она.