29-летняя певица Ханна примерила яркий парик и стала копией Наташи Королевой
Ханна порадовала фанатов ярким образом и анонсом новой песни.
«10 миллионов просмотров клипа "Французский поцелуй" на YouTube! Спасибо, дорогие, за поддержку!!! Я очень счастлива, что и песня и клип нашли такой отклик в ваших сердцах. Уже 06.08 представлю свою новую песню "Навсегда Твоя". Вчера сняли муд видео, готовимся к съемкам клипа, а на осень готовлю еще одну бомбу для Вас», — поделилась она.
Яркий образ певицы сделал ее похожей на Наташу Королеву:
А вы видите сходство?
Фото и видео: Instagram/@offi_hanna/@koroleva__star
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